Traffico Roma del 26-03-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 08.20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
AUMENTANO LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA TRIONFALE E PISANA E DALLO SV DI FIUMICINO ALLA PONTINA
RALLENTAMENTI E CODE SULLE DUE CARREGGIATE TRA BUFALOTTA E SV A24
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO
IL CENTRO.
TRAFFICO IN FILA ANCHE SLLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
VERSO SAN GIOVANNI.CODE ANCHE VERSO LA SALARIA, DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII A CORSO DI FRANCIA A CAUSA DELLA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI
FRANCIA
TRAFFICO IN FILA POI TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO
PROBLEMI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RALLENTATO IL SERVIZIO FERROVIARIO FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO PER GUASTO
TECNICO PRESSO STAZIONE NUOVO SALARIO
RALLENTAMENTI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE PER OGGETTI SUI
BINARI.
RALLENTATA ANCHE LA FL6 ROMA CIVITAVECCHIA PER GUASTO TECNICO FRA MACCARESE
E ROMA AURELIA VERSO ROMA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma