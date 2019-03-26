Traffico Roma del 26-03-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 09.20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SEMPRE INTENO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN
CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E PONTINA ;
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL SANT’ANDREA E
TRIONFALE, TRA AURELIA E PONTINA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA
RALLENTAMENTI E CODE SULLE DUE CARREGGIATE TRA BUFALOTTA E SV A24
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO
IL CENTRO.
TRAFFICO IN FILA ANCHE SLLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
VERSO SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO
CI SONO POI DELLE CODE VERSO LA SALARIA, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A
CORSO DI FRANCIA A CAUSA DELLA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA
ALCUNI INCIDENTI STANNO COMPLICANDO GLI SPOSTAMENTI CITTADINI,
RALLENTAMENTI SULLA PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA VERSO LA
PRENSETINA E SULL’ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DI TOR CARBONE
VERSO ILCENTRO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLE CAVE ALL’ALTEZZA DIVIA
TUSCOLANA E SU VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA PAOLO EMILIO
NELLA ZONA SUD DELLA CITTà CHIUSO IL SOTTOPASSO DI VIA DELL’ATLETICA PER
ALLAGAMENTI FRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E VIALE LAURENTINA VERSO LA
CRISTOFORO COLOMBO. TRAFFICO DEVIATO SULLA LAURENTINA
CAMBIAMO ARGOMENTO
ALLE 10:30 IL PAPA SARÀ IN VISITA AL CAMPIDOGLIO. INEVITABILI CHIUSURE
TEMPORANEE SU VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELI E PIAZZA DELL’ARA
COELI
PARLIAMO INFINE DEL TRASPORTO PUBBLICO
E’ TORANTO REGOLARE IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA FL6 ROMA CIVITAVECCHIA,
RISOLTO GUASTO TECNICO FRA MACCARESE E ROMA AURELIA VERSO ROMA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma