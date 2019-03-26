Traffico Roma del 26-03-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 09.50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SEMPRE INTENO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ TRAFFICATA LA PARTE AD
EST DELL’ANELLO CON RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA NORD E TIBURTINA IN
CARREGGIATA INTERNA E TRA CASILINA E TOBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE POI TRA ROMA SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA ED ANCORA DEI
RALLENTAMENTO DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ TRA AURELIA E VIA OSTIENSE IN
CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI ANCORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO
SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO
LUNGHE CODE VERSO LA SALARIA, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI
FRANCIA A CAUSA DELLA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA
ALCUNI INCIDENTI STANNO COMPLICANDO GLI SPOSTAMENTI CITTADINI,
RALLENTAMENTI SULL’ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DI TOR CARBONE
VERSO ILCENTRO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLE CAVE ALL’ALTEZZA DIVIA
TUSCOLANA E SU VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA PAOLO EMILIO
NELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ CHIUSO IL SOTTOPASSO DI VIA DELL’ATLETICA PER
ALLAGAMENTI FRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E VIALE LAURENTINA VERSO LA
CRISTOFORO COLOMBO. TRAFFICO DEVIATO SULLA LAURENTINA
CAMBIAMO ARGOMENTO
ALLE 10:30 IL PAPA SARÀ IN VISITA AL CAMPIDOGLIO. INEVITABILI CHIUSURE
TEMPORANEE SU VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELI E PIAZZA DELL’ARA
COELI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma