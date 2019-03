Traffico Roma del 26-03-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 09.50 EC

SEMPRE INTENO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ TRAFFICATA LA PARTE AD

EST DELL’ANELLO CON RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA NORD E TIBURTINA IN

CARREGGIATA INTERNA E TRA CASILINA E TOBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

CODE POI TRA ROMA SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA ED ANCORA DEI

RALLENTAMENTO DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ TRA AURELIA E VIA OSTIENSE IN

CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI ANCORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO

SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO

LUNGHE CODE VERSO LA SALARIA, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI

FRANCIA A CAUSA DELLA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA

ALCUNI INCIDENTI STANNO COMPLICANDO GLI SPOSTAMENTI CITTADINI,

RALLENTAMENTI SULL’ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DI TOR CARBONE

VERSO ILCENTRO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLE CAVE ALL’ALTEZZA DIVIA

TUSCOLANA E SU VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA PAOLO EMILIO

NELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ CHIUSO IL SOTTOPASSO DI VIA DELL’ATLETICA PER

ALLAGAMENTI FRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E VIALE LAURENTINA VERSO LA

CRISTOFORO COLOMBO. TRAFFICO DEVIATO SULLA LAURENTINA

CAMBIAMO ARGOMENTO

ALLE 10:30 IL PAPA SARÀ IN VISITA AL CAMPIDOGLIO. INEVITABILI CHIUSURE

TEMPORANEE SU VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELI E PIAZZA DELL’ARA

COELI

