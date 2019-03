Traffico Roma del 26-03-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 11.20 EC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE VERSO LA SALARIA, PER LA

CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA CI SONO INFATTI CODE DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA

DELLA GALLERIA PITTLUGA VERSO LA TANGENNZIALE

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO è SEGNALATO SULLA VIA APPIA

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO LA CAPITALE

PROBLEMI PER INCIDENTE ANCHE ALL’APPIO LATINO IN PIAZZA DELL’ALBERONE

ALL’INCROCIO CON VIA APPIA NUOVA

UN ALTRO INCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ASMARA

IL PAPA IN VISITA OGGI AL COMUNE DI ROMA INEVITABILI MODIFICHE TEMPORANEE

ALLA VIABILITà NELLA ZONA INTORNO AL CAMPIDOLGIO, POSSIBILI ANCHE BREVI

CHIUSURE TEMPORANEE SU VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELI E PIAZZA

DELL’ARA COELI

PARLIAMO INFINE DEL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – CASSINO È NUOVAMENTE SOSPESO IL TRAFFICO FERROVIARIO

FRA COLLEFERRO E CIAMPINO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA,

DANNEGGIATA DALLO SVIO DI DUE CARRI VUOTI DI UN TRENO MERCI NEI PRESSI

DELLA STAZIONE DI ZAGAROLO.

ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS FRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO RIPRENDERÀ ALLE 16 SOLO

IN DIREZIONE CASSINO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma