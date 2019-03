Traffico Roma del 26-03-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 13.20 RB

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA.

ALL’APPIO LATINO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN PIAZZA

DELL’ALBERONE ALL’INCROCIO CON VIA APPIA NUOVA.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DI CIAMPINO ALL’ALTEZZA DI VIA

GIOVANNI CIAMPINI

ANCORA DISAGI SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, CI SONO

CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI

FRANCIA .

CODE PER TRAFFICO LUNGOLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A

VIALE CASTRENSE.

FINO ALLE 15:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO ALL’INTERNO

DELL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ CHIUSO AL TRAFFICO VIALE FERDINANDO BALDELLI,

NEL TRATTO E DIREZIONE DA VIA OSTIENSE A VIALE SAN PAOLO. DEVIATE ANCHE LE

LINEE BUS 128, 669 E 766.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

RICORDIAMO CHE TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO

CON PARTENZE OGNI 5 MINUTI

