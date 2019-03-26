Traffico Roma del 26-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE
A TRATTI DA VIA C. COLOMBO ALLA VIA TUSCOLANA
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO AL BIVIO CON VIA
CASSIA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIALE DELLO STADIO
OLIMPICO AL BIVIO INTERSEZIONE CON VIALE DEL CAMPEGGIO
A PRIMAVALLE DISAGI PER INCIDENTE SU VIA VIA PIETRO BEMBO ALL’ALTEZZA DI
VIA BERNARDINO DA BIBBIENA
ANCORA DISAGI SU VIA DEL FORO ITALICO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA SALARIA: LA CAUSA LA CHIUSURA
DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE.
CODE PER TRAFFICO LUNGOLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A
VIALE CASTRENSE.
IL TRASPORTO PUBBLICO: ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
RICORDIAMO CHE TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO
CON PARTENZE OGNI 5 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma