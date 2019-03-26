Traffico Roma del 26-03-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 16:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA.
AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO
CADORNA ALL’ALTEZZA DI PONTE DUCA D’AOSTA
ALL’AURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA ANASTASIO II
ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGATONE PAPA.
IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA
CESARE BATTISTI.
ANCORA DISAGI SU VIA DEL FORO ITALICO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII FINO A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: LA CAUSA,
LA CHIUSURA DELLA RAMPA IN USCITA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER
LA MATTINA DEL 30 MARZO.
SEMPRE SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFFICO DA VIA
DEI CAMPI SPORTIVI A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE P.
TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
IL TRASPORTO PUBBLICO: ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
RICORDIAMO CHE TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO
CON PARTENZE OGNI 5 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma