Traffico Roma del 26-03-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE
A TRATTI PER TRAFFICO DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA.
AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO
CADORNA ALL’ALTEZZA DI PONTE DUCA D’AOSTA.
DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO.
ANCORA DISAGI SU VIA DEL FORO ITALICO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII FINO A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: LA CAUSA,
LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LA MATTINA
DEL 30 MARZO.
SEMPRE SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFFICO DA VIA
DEI CAMPI SPORTIVI A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
F.FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO FUORI CITTÀ.
IL TRASPORTO PUBBLICO: ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
RICORDIAMO CHE TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO
CON PARTENZE OGNI 5 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma