Traffico Roma del 26-03-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA
DEL MARE A VIA TUSCOLANA.
A SUD DELLA CAPITALE CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA
DI PORTA MEDAGLIA: SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON UN MEZZO PESANTE
RIBALTATO; RALLENTAMENTI E CODEA PARTIRE DA SANTA PALOMBA VERSO ROMA.
CI SPOSTIAMO AL TRIONFALE RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE IN
VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA FRANCESCO
MARCONI VERSO IL CENTRO.
AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO
CADORNA ALL’ALTEZZA DI PONTE DUCA D’AOSTA.
DISAGI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO IN
DIREZIONE PIAZZALE CLODIO.
IN CENTRO RALLENTAMENTI IN VIA DEL CIRCO MASSIMO ALL’ ALTEZZA DI PIAZZALE
UGO LA MALFA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INCIDENTE.
ANCORA DISAGI SU VIA DEL FORO ITALICO CI SONO CODE DA VIA DELLA FARNESINA A
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER LA CHIUSURA PER LAVORI
DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. LA
RIAPERTURA È PREVISTA PER LA MATTINA DEL 30 MARZO.
SEMPRE SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFFICO DA VIALE
DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
IL TRASPORTO PUBBLICO: ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
RICORDIAMO CHE TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO
CON PARTENZE OGNI 5 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma