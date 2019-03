Traffico Roma del 26-03-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 18:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA

PONTINA A VIA TUSCOLANA.

DISAGI A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA CHIUSA AL TRAFFICO DA VIA

DI PORTA MEDAGLIA A VIA DELLA FALCOGNANA: SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON UN

MEZZO PESANTE RIBALTATO; DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A PARTIRE DA CASAL

BRUCIATO IN DIREZIONE ROMA.

AL TRIONFALE RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA

PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA FRANCESCO MARCONI VERSO IL

CENTRO.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA A CORSO DI

FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER LA CHIUSURA PER LAVORI DELL’USCITA DI

CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. LA RIAPERTURA È

PREVISTA PER LA MATTINA DEL 30 MARZO.

PROSEGUENDO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFFICO

DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI E

LUNGO LA TANGENZIALE EST, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA

E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E

SPAGNA, DELLA METRO “A” I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CON PARTENZE

OGNI 5 MINUTI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma