Traffico Roma del 26-03-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA
PONTINA A VIA TUSCOLANA.
DISAGI A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA CHIUSA AL TRAFFICO DA VIA
DI PORTA MEDAGLIA A VIA DELLA FALCOGNANA: SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON UN
MEZZO PESANTE RIBALTATO; DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A PARTIRE DA CASAL
BRUCIATO IN DIREZIONE ROMA.
AL TRIONFALE RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA
PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA FRANCESCO MARCONI VERSO IL
CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA A CORSO DI
FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER LA CHIUSURA PER LAVORI DELL’USCITA DI
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. LA RIAPERTURA È
PREVISTA PER LA MATTINA DEL 30 MARZO.
PROSEGUENDO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFFICO
DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI E
LUNGO LA TANGENZIALE EST, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA
E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E
SPAGNA, DELLA METRO “A” I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CON PARTENZE
OGNI 5 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma