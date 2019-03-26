Traffico Roma del 26-03-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DA VIA LAURENTINA VIA TUSCOLANA.
A SUD DELLA CAPITALE ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA ARDEATINA TRA VIA DI
PORTA MEDAGLIA E VIA FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI:
UN CAMION CHE SI È RIBATATO SULLA ROTATORIA ALL’ALTEZZA DI PORTA MEDAGLIA.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS.
PER UN ALTRO INCIDENTE DISAGI AL TRIONFALE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI:
CODE TRA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA FRANCESCO MARCONI VERSO IL CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA DELLA FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI PER LA CHIUSURA PER LAVORI DELL’USCITA DI CORSO DI
FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LA
MATTINA DEL 30 MARZO. POSSIBILI I DISAGI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PROSEGUENDO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI E LUNGO LA TANGENZIALE
EST, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA
A VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E
SPAGNA, DELLA METRO “A” I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CON PARTENZE
OGNI 5 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma