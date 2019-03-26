Traffico Roma del 26-03-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 19:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA CHIUSA A SUD DELLA CAPITALE LA VIA ARDEATINA TRA VIA DI PORTA
MEDAGLIA E VIA FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: UN
UN CAMION SI È RIBATATO SULLA ROTATORIA ALL’ALTEZZA DI PORTA MEDAGLIA.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 702 E 044.
IN CITTÀ POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AL TRIONFALE SU VIA DELLA PINETA
SACCHETTI: CODE TRA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA FRANCESCO MARCONI VERSO IL
CENTRO.
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI:
CHIUSA FINO AL 30 MARZO LA RAMPA DI USCITA PER CORSO DI FRANCIA IN
DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
AL MOMENTO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DELLA FARNESINA A CORSO DI
FRANCIA E PROSEGUEDO SULLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO
DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A
VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
TRAFFICO INTESO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE A TRATTI DA VIA DI
NEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E
SPAGNA, DELLA METRO “A” I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CON PARTENZE
OGNI 5 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma