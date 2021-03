Traffico Roma del 26-03-2021 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il traffico traffico di campionamento in queste ore sulla rete viaria cittadina una segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare se non bevi coda in carreggiata esterna tra La Rustica il video con la Roma L’Aquila lui mi code sulla diramazione Roma sud da Torrenova al raccordo è sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est due le manifestazioni in programma questa mattina la prima in Piazza del Popolo a partire dalle 9 la seconda in via Molise con appuntamento alle 10 sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico ci troviamo nelle vicinanze di Piazza Barberini disagi naturalmente contenuti anche oggi potranno aversi difficoltà per il traffico lungo viale di Tor di Quinto dove c’è una riduzione di carreggiata nelle direzioni all’altezza di Corso Francia così come saranno possibili disagi e quindi la formazione di code all’inizio di Corso Francia da viale maresciallo pilsudski in direzione della Flaminia sulla roma-fiumicino Ricordami lavori che Prola chiusura dell’autostrada tra l’uscita Magliana Trastevere l’euro in quest’ultima direzione tutto il traffico proveniente da Fiumicino quindi dal raccordo anulare ha fatto uscire allo svincolo Magliana Trastevere per i dettagli di questo vizio potete consultare il sito Roma appunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma