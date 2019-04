Traffico Roma del 26-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 7:20 SC

POCO TRAFFICO ALMENO IN QUESTE ORE SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE ,

TUTTO TRANQUILLO QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI

IN CITTA’ PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO DA IERI SERA IL LUNGOTVERE IN

SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII

LA GALLERIA GIOVANNI XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E’

CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . CHIUSO

ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DI VIA

PINETA SACCHETTI.

LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 DI MAGGIO.

ED IN QUESTO FINE SETTIMANA MOLTI GLI APPUNTAMENTI CON LO SPORT E IL TEMPO

LIBERO

DOMANI SABATO ALLE 18,00 ALLO STADIO OLIMPICO ROMA-CAGLIARI.

DOMENICA TORNA #VIALIBERA CON LA PEDONALIZZAZIONE DI MOLTE STRADE DELLA

CITTA’ A FAVORE DEGLI AMANTI DELLE DUE RUOTE E PER GLI AMANTI DELLA CORSA.

SEMPRE DOMENICA, C’E’ “APPIA RUN 2019” CON LA CHIUSURA DI DIVERSE STRADA

NELL’AREA DELLE TERME DI CARACALLA.

