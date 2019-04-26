Traffico Roma del 26-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 9:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI AL MOMENTO SI
REGISTRANO SOLO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
PISANA E LA ROMA FIUMICINO
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E’
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . CHIUSO
ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DI VIA
PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 DI MAGGIO.
VIA TRIONFALE, E’ CHIUSA PER UN MURO PERICOLANTE TRA IL SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI VERSO IL CENTRO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIA
EUGENIO DI MATTEI
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO DA IERI SERA ANCHE IL SOTTOPASSO DEL
LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII
IN QUESTO FINE SETTIMANA MOLTI GLI APPUNTAMENTI CON LO SPORT E IL TEMPO
LIBERO.
DOMANI SABATO ALLE 18,00 ALLO STADIO OLIMPICO ROMA-CAGLIARI.
DOMENICA TORNA #VIALIBERA CON LA PEDONALIZZAZIONE DI MOLTE STRADE DELLA
CITTA’ A FAVORE DEGLI AMANTI DELLE DUE RUOTE E PER GLI AMANTI DELLA CORSA.
SEMPRE DOMENICA, C’E’ “APPIA RUN 2019” CON LA CHIUSURA DI DIVERSE STRADA
NELL’AREA DELLE TERME DI CARACALLA.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma