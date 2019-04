Traffico Roma del 26-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 11:20 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SI MANTIENE REGOLARE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NULLA DA

SEGNALRE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE

RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE E’ CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO PINETA

SACCHETTI . CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE

IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 DI

MAGGIO.

ANCHE VIA TRIONFALE, E’ CHIUSA PER UN MURO PERICOLANTE TRA IL SAN FILIPPO

NERI E VIA FRATELLI GUALANDI VERSO IL CENTRO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU

VIA EUGENIO DI MATTEI

PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO DA IERI SERA ANCHE IL SOTTOPASSO DEL

LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII

IN QUESTO FINE SETTIMANA MOLTI GLI APPUNTAMENTI CON LO SPORT E IL TEMPO

LIBERO.

DOMANI SABATO ALLE 18,00 ALLO STADIO OLIMPICO ROMA-CAGLIARI.

DOMENICA TORNA #VIALIBERA CON LA PEDONALIZZAZIONE DI MOLTE STRADE DELLA

CITTA’ A FAVORE DEGLI AMANTI DELLE DUE RUOTE E PER GLI AMANTI DELLA CORSA.

SEMPRE DOMENICA, C’E’ “APPIA RUN 2019” CON LA CHIUSURA DI DIVERSE STRADA

NELL’AREA DELLE TERME DI CARACALLA.

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma