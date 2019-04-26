Traffico Roma del 26-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 13:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE. UN PO’ PIU’ INTENSO
SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
BREVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NEI PRESSI DELL’IPPODROMO DELLE
CAPANNELLE SU VIA DEL CALICE
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO DA IERI SERA IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE
IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII
RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E’ CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO PINETA
SACCHETTI . CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE
IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 DI
MAGGIO.
ANCHE VIA TRIONFALE, E’ CHIUSA PER UN MURO PERICOLANTE TRA IL SAN FILIPPO
NERI E VIA FRATELLI GUALANDI VERSO IL CENTRO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU
VIA EUGENIO DI MATTEI
IN QUESTO FINE SETTIMANA MOLTI GLI APPUNTAMENTI CON LO SPORT E IL TEMPO
LIBERO.
DOMANI SABATO ALLE 18,00 ALLO STADIO OLIMPICO ROMA-CAGLIARI.
DOMENICA TORNA #VIALIBERA CON LA PEDONALIZZAZIONE DI MOLTE STRADE DELLA
CITTA’ A FAVORE DEGLI AMANTI DELLE DUE RUOTE E PER GLI AMANTI DELLA CORSA.
SEMPRE DOMENICA, C’E’ “APPIA RUN 2019” CON LA CHIUSURA DI DIVERSE STRADA
NELL’AREA DELLE TERME DI CARACALLA.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma