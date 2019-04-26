Traffico Roma del 26-04-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 15:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E
L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
LAVORI SU VIA NAZARETH INCOLONNANO IL TRAFFICO VIA TRA DI ACQUAFREDDA E VIA
DEI CASALI DI ACQUAFREDDA VERSO VIA BOCCEA.
CHIUSO, LO RICORDIAMO, PER ACCERTAMENTI TECNICI IL SOTTOPASSO DEL
LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE.
RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 DI MAGGIO.
IN PROGRAMMA PER LE 15,30 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO:
POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI ZONA FINO ALLE 18.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma