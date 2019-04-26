Traffico Roma del 26-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 16:50 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E IL
BIVIO PER DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN DIREZIONE DI ROMA. CONTESTUALMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA
LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER A24 ROMA-
TERAMOSEMPRE IN DIREZIONE NORD, VERSO FIRENZE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
FLAMINIA E SALARIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON
RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
LAVORI SU VIA NAZARETH INCOLONNANO IL TRAFFICO VIA TRA DI ACQUAFREDDA E VIA
DEI CASALI DI ACQUAFREDDA VERSO VIA BOCCEA.
CHIUSO, LO RICORDIAMO, PER ACCERTAMENTI TECNICI IL SOTTOPASSO DEL
LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE.
RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 DI MAGGIO.
TERMINATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO PERICOLANTE È
STATA RIAPERTA LA VIA TRIONFALE TRA FORNICE SAN FILIPPO NERI E VIA
FRATELLI GUALANDI, IN DIREZIONE CENTRO
IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI
MONTECITORIO TERMINE PREVISTO PER LE ORE 18.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma