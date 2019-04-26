Traffico Roma del 26-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 17:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA A1 TRA LO SVINCOLO PER LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER A24 ROMA-TERAMO, NELL E DUE DIREZIONI.
RESTA BLOCCATO ANCHE IL TRATTO TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER DIRAMAZIONE
ROMA SUD IN DIREZIONE DI ROMA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
FLAMINIA E SALARIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON
RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
LAVORI SU VIA NAZARETH INCOLONNANO IL TRAFFICO VIA TRA DI ACQUAFREDDA E VIA
DEI CASALI DI ACQUAFREDDA VERSO VIA BOCCEA.
CHIUSO, LO RICORDIAMO, PER ACCERTAMENTI TECNICI IL SOTTOPASSO DEL
LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE.
RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 DI MAGGIO.
IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI
MONTECITORIO TERMINE PREVISTO PER LE ORE 18.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma