Traffico Roma del 26-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 17:50 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTA CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA A1 TRA LO SVINCOLO PER LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER A24 ROMA-TERAMO, NELL E DUE DIREZIONI.
BLOCCATO IL TRATTO TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER DIRAMAZIONE ROMA SUD IN
DIREZIONE DI ROMA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
FLAMINIA E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA L’USCITA PER LA A24 E VIA
CASILINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA
PONTINA E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
CODE PER INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI ALTEZZA INCROCIO CON VIA DELLE
MEDAGLIE D’ORO.
CHIUSO, LO RICORDIAMO, PER ACCERTAMENTI TECNICI IL SOTTOPASSO DEL
LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE.
RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 DI MAGGIO.
PRIMA DI CONCLUDERE UNA NOTIZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO: SOSPESO IL SERVIZIO
SULLA LINEA FERROVIARIA CASSINO-ROMA PER PROBLEMI TECNICI NELLA STAZIONE
DI COLLE MATTIA, IN DIREZIONE ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma