Traffico Roma del 26-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 17:50 P.F.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RESTA CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA A1 TRA LO SVINCOLO PER LA

DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER A24 ROMA-TERAMO, NELL E DUE DIREZIONI.

BLOCCATO IL TRATTO TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER DIRAMAZIONE ROMA SUD IN

DIREZIONE DI ROMA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

FLAMINIA E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA L’USCITA PER LA A24 E VIA

CASILINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA

PONTINA E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

CODE PER INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI ALTEZZA INCROCIO CON VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO.

CHIUSO, LO RICORDIAMO, PER ACCERTAMENTI TECNICI IL SOTTOPASSO DEL

LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII

PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA

SACCHETTI.

CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE.

RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 DI MAGGIO.

PRIMA DI CONCLUDERE UNA NOTIZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO: SOSPESO IL SERVIZIO

SULLA LINEA FERROVIARIA CASSINO-ROMA PER PROBLEMI TECNICI NELLA STAZIONE

DI COLLE MATTIA, IN DIREZIONE ROMA.

