Traffico Roma del 26-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 26 APRILE 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI NELLE DUE
DIREZIONI ALLL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD; CHIUSI SULLA DIRAMAZIONE
GLI SVINCOLI DI ACCESSO PER L’AUTOSOLE,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA VIA LAURENTINA A LA RUSTICA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA
ESTERNA DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA DIRZMAZIONE ROMA SUD.
AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI
ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO
IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNALTRO INCIDENTE PIAZZA AMERICO
CAPPONI
AL PORTUENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU PIAZZA DELLA RADIO: ANCHE IN
QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO
FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA
VIA DEL FORO ITALICO; AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA DEL
FORO ITALICO.
SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO
ANULARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma