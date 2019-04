Traffico Roma del 26-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 26 APRILE 2019 ORE 18:20 RB



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….

INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI NELLE DUE

DIREZIONI ALLL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD; CHIUSI SULLA DIRAMAZIONE

GLI SVINCOLI DI ACCESSO PER L’AUTOSOLE,

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DA VIA LAURENTINA A LA RUSTICA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA

ESTERNA DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA DIRZMAZIONE ROMA SUD.

AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI

ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO

IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNALTRO INCIDENTE PIAZZA AMERICO

CAPPONI

AL PORTUENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU PIAZZA DELLA RADIO: ANCHE IN

QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO

FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA

VIA DEL FORO ITALICO; AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA DEL

FORO ITALICO.

SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO

ANULARE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma