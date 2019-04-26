Traffico Roma del 26-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 19:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTA CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA A1 TRA LO SVINCOLO PER LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER A24 ROMA-TERAMO, NELL E DUE DIREZIONI.
BLOCCATO IL TRATTO TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER DIRAMAZIONE ROMA SUD IN
DIREZIONE DELLA CAPITALE.
2 KM DI CODA PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA LE USCITE DI SAN
CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DEL GRA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
TIBURTINA E CASILINA.
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DI
ROMA.
CHIUSO, LO RICORDIAMO, PER ACCERTAMENTI TECNICI IL SOTTOPASSO DEL
LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE.
RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO.
CHIUSO L’INGRESSO DA VIA NOMENTANA PER IL SOTTOVIA DI CORSO D’ITALIA PER
UNA PERDITA DI ACQUA. INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE IN PROSSIMITÀ DEL
SOTTOVIA.
RIPRISTINATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA CASSINO-ROMA SEGNALATO
SOSPESO IN PRECEDENZA PER UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI COLLE
MATTIA, IN DIREZIONE ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma