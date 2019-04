Traffico Roma del 26-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 19:50 P.F.

RESTA CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA A1 TRA LO SVINCOLO PER LA

DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER A24 ROMA-TERAMO, NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO IN CODA A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI VALMONTONE VERSO ROMA.

INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA LE USCITE DI

SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DEL GRA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA

L’USCITA PER LA A24 E VIA CASILINA.

CHIUSO, LO RICORDIAMO, PER ACCERTAMENTI TECNICI IL SOTTOPASSO DEL

LUNGOTEVERE IN SASSIA VERSO VIA GROGORIO VII

PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA

SACCHETTI.

CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE.

RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO.

CHIUSO L’INGRESSO DA VIA NOMENTANA PER IL SOTTOVIA DI CORSO D’ITALIA PER

UNA PERDITA DI ACQUA. INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE IN PROSSIMITÀ DEL

SOTTOVIA.

