Traffico Roma del 26-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
REGOLARE ANCHE LA VIABILITÀ SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
GIORNATA SEGNATA DAL MALTEMPO, PIOGGIA DEBOLE E CIELO COPERTO FINO A QUESTA
SERA.
COME OGNI DOMENICA, ALLE 12.00 SI SVOLGERÀ A SAN PIETRO LA CONSUETA MESSA,
E QUINDI SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO PER
L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.
NEL QUARTIERE TRIONFALE, CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A
VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma