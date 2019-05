Traffico Roma del 26-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CIRCOLAZIONE SCARSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

REGOLARE ANCHE LA VIABILITÀ SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

GIORNATA SEGNATA DAL MALTEMPO, PIOGGIA DEBOLE E CIELO COPERTO FINO A QUESTA

SERA.

COME OGNI DOMENICA, ALLE 12.00 SI SVOLGERÀ A SAN PIETRO LA CONSUETA MESSA,

E QUINDI SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO PER

L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.

NEL QUARTIERE TRIONFALE, CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A

VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma