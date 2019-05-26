Traffico Roma del 26-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
POCO TRAFFICO ANCORA SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
REGOLARE ANCHE LA VIABILITÀ SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
GIORNATA ALL’INSEGNA DEL MALTEMPO, PIOGGIA DEBOLE E CIELO COPERTO FINO A
QUESTA SERA.
PRESTARE ATTENZIONE, SULLA ROMA FIUMICINO, INCIDENTE TRA VIA DEL
CAPPELLACCIO E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE FIUMICINO.
ANCHE OGGI, COME OGNI DOMENICA, ALLE 12.00, SI SVOLGERÀ A SAN PIETRO LA
CONSUETA MESSA, E QUINDI SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL
VATICANO PER L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,
LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE
E VIA DEI GLICINI.
MODIRFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
A TOR SAPIENZA OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA
PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.
NEL QUARTIERE TRIONFALE, CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A
VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma