Traffico Roma del 26-05-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SI VA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO IN CITTÀ MA AL MOMENTO NON SI REGISTRANO
DISAGI PARTICOLARI.
TUTTO REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ SULLE PRINCIPALI
ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
ALLE PORTE DI ROMA SULLA VIA TIBERINA IN ZONA SANTA COLOMBA, INCIDENTE E
CODE SEGNALATE IN DIREZIONE FIANO ROMANO.
SULLA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA
RISOLTO, TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE
FIUMICINO. E RALLENTAMENTI ANCHE IN PROSSIMITÀ DI VIALE PARCO DE MEDICI
SEMPRE VERSO L’AREOPORTO.
ANCHE OGGI, COME OGNI DOMENICA, ALLE 12.00 SI SVOLGERÀ A SAN PIETRO LA
CONSUETA MESSA, E QUINDI SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL
VATICANO PER L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,
LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE
E VIA DEI GLICINI.
MODIRFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
A TOR SAPIENZA, OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA
PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO, CHE NEL QUARTIERE TRIONFALE, È CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA
PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma