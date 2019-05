Traffico Roma del 26-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 10:20 MR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE

CAPITALE E DELL’ACI

POCO TRAFFICO AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN

CITTÀ E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

DOBBIAMO TUTTAVIA SEGNALARE, LUNGO LA VIA PONTINA, CODE, DOVUTE AD UN

INCIDENTE, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

DISAGI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE DI VIA

ISACCO NEWTON E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE FIUMICINO.

E SEMPRE PER INCIDENTE, SI RALLENTA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA

VIA DEL CAPPELLACCIO E VIALE ISACCO NEWTON SEMPRE VERSO L’AREOPORTO.

ANCHE OGGI, COME OGNI DOMENICA, ALLE 12.00 SI SVOLGERÀ A SAN PIETRO LA

CONSUETA MESSA, E QUINDI SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL

VATICANO PER L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.

NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,

LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE

24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE

E VIA DEI GLICINI.

MODIFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,

PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

A TOR SAPIENZA OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA

PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI

TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.

RICORDIAMO CHE NEL QUARTIERE TRIONFALE, È CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA

PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma