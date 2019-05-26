Traffico Roma del 26-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 10:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
POCO TRAFFICO AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN
CITTÀ E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
DOBBIAMO TUTTAVIA SEGNALARE, LUNGO LA VIA PONTINA, CODE, DOVUTE AD UN
INCIDENTE, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DISAGI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE DI VIA
ISACCO NEWTON E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE FIUMICINO.
E SEMPRE PER INCIDENTE, SI RALLENTA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA
VIA DEL CAPPELLACCIO E VIALE ISACCO NEWTON SEMPRE VERSO L’AREOPORTO.
ANCHE OGGI, COME OGNI DOMENICA, ALLE 12.00 SI SVOLGERÀ A SAN PIETRO LA
CONSUETA MESSA, E QUINDI SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL
VATICANO PER L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,
LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE
E VIA DEI GLICINI.
MODIFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
A TOR SAPIENZA OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA
PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO CHE NEL QUARTIERE TRIONFALE, È CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA
PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma