Traffico Roma del 26-05-2019 ore 11:30

ALLE PORTE DI ROMA, INCIDENTE E CODE LUNGO LA VIA PONTINA, TRA CASTEL

ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCIDENTE E CODE TRA VIA

CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER VIA ISACCO NEWTON, VERSO FIUMICINO.

REGOLARE INVECE LA SITUAZIOE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO ENTRAMBE LE

CARREGGIATE.

LIBERO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.

SULLA TANGENZIALE EST CODE PER LAVORI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,

LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE

24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE

E VIA DEI GLICINI.

MODIFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,

PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

A TOR SAPIENZA OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA

PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI

TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.

RICORDIAMO, CHE NEL QUARTIERE TRIONFALE, È CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA

PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.

