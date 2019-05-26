Traffico Roma del 26-05-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
ALLE PORTE DI ROMA, INCIDENTE E CODE LUNGO LA VIA PONTINA, TRA CASTEL
ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCIDENTE E CODE TRA VIA
CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER VIA ISACCO NEWTON, VERSO FIUMICINO.
REGOLARE INVECE LA SITUAZIOE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO ENTRAMBE LE
CARREGGIATE.
LIBERO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
SULLA TANGENZIALE EST CODE PER LAVORI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,
LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE
E VIA DEI GLICINI.
MODIFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
A TOR SAPIENZA OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA
PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO, CHE NEL QUARTIERE TRIONFALE, È CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA
PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma