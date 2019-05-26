Traffico Roma del 26-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 12:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA DI CASTEL DI LEVA, IN PROSSIMITÀ DI VIA LAURENTINA, CODE PER
INCIDENTE.
LUNGO VIA CASILINA, IN ZONA BORGHESIANA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO
INTENSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI, ANCHE SU VIA DI VERMICINO, SEMPRE, IN ENTRAMBE I SENSI DI
MARCIA.
TRAFFICO INTENSO, ANCHE LUNGO VIA CASSIA, IN LOCALITÀ LA GIUSTINIANA E TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENBRAMBE LE DIREZIONI.
REGOLARE INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO ENTRAMBE LE
CARREGGIATE.
LIBERO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,
LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE
E VIA DEI GLICINI.
MODIFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
A TOR SAPIENZA, OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA
PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO, CHE NEL QUARTIERE TRIONFALE, È CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA
PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma