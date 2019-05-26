Traffico Roma del 26-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SI VA VIA VIA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE,
INCOLONNAMENTI LUNGO IL QUADRANTE SUD EST, TRA VIA PRENESTINA E VIA
LAURENTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, SU VIA CASILINA, CODE VERSO
LA BORGHESIANA.
SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENT,I DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE,
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN ZONA VILLA SPADA, IN DIREIZONE DEL CENTRO
CITTÀ PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
TRAFFICO INTENSO, ANCHE LUNGO VIA CASSIA, IN LOCALITÀ LA GIUSTINIANA E TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENBRAMBE LE DIREZIONI.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,
LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE
E VIA DEI GLICINI.
MODIFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
A TOR SAPIENZA, OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA
PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma