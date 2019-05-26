Traffico Roma del 26-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 14:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E
SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ.
SCORREVOLE, ANCHE LA VIABILITÀ, SULLE STRADE DEL CENTRO.
INCIDENTE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL FORO ITALICO,
SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN ZONA VILLA BORGHESE, INCIDENTE APPENA ACCADUTO, LUNGO VIA DEL MURO
TORTO, IN PROSSIMITÀ DELLA PRIMA CURVA PARTENDO DA PIAZZALE FLAMINIO, IN
DIREZIONE DI PIAZZA FIUME.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE,
LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE
E VIA DEI GLICINI.
MODIFICATE ANCHE LE DISCIPLINE DI TRAFFICO LUNGO LE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
A TOR SAPIENZA, OGGI FESTA PATRONALE, INTERESSATA VIA DI TOR SAPIENZA DA
PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO, CHE NEL QUARTIERE TRIONFALE, È CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA
PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma