Traffico Roma del 26-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SLUNGO LL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E
SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ.
SCORREVOLE, ANCHE LA VIABILITÀ, SULLE STRADE DEL CENTRO.
A CENTOCELLE, MANIFESTAZIONE CULTURALE, LUNGO VIA DEI CASTANI: FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO TRA PIAZZA S. FELICE DA
CANTALICE E VIA DEI GLICINI.
MODIFICCHE ALLA VIABILITÀ ANCHE SULLE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
A TOR SAPIENZA, OGGI FESTA PATRONALE IN VIA DI TOR SAPIENZA DA PIAZZA
CESARE DE CUPIS A VIA FILIPPO DE PISIS, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI TRAFFICO
NELL’AREA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO, AL TRIONFALE, PER DI SSSESTO DEL MANTO STRADALE È CHIUSA VIA LA
NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma