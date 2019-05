Traffico Roma del 26-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 16:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIA APPIA A VIA

TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RACCORDO ANULARE.

SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDETE CI SONO CODE DA CORSO DI FRANCIA A

PONTE SUL TEVERE IN DIREZIONE DI VIA SALARIA: PRUDENZA, IL VEICOLO È FERMO

AL CENTRO DELLA CARREGGIATA.

A SAN LORENZO PER UN ALTRO INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST

TRA VIA ACIREALE E VIALE DELLO SCALO S. LORENZO IN DIREZIONE DELL TRATTO

URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.

A TORRENOVA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FRA VIA DEGLI ORAFI E VIA

GIAN CRISTOFORO ROMANO IN DIREZIONE CENTRO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA

DI UN INCIDENTE.

A CENTOCELLE, MANIFESTAZIONE CULTURALE, LUNGO VIA DEI CASTANI: FINO ALLE

24.00 DI QUESTA SERA DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO TRA PIAZZA S. FELICE DA

CANTALICE E VIA DEI GLICINI.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ANCHE SULLE STRADE ADIACENTI,

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma