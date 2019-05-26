Traffico Roma del 26-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 16:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIA APPIA A VIA
TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RACCORDO ANULARE.
SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDETE CI SONO CODE DA CORSO DI FRANCIA A
PONTE SUL TEVERE IN DIREZIONE DI VIA SALARIA: PRUDENZA, IL VEICOLO È FERMO
AL CENTRO DELLA CARREGGIATA.
A SAN LORENZO PER UN ALTRO INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST
TRA VIA ACIREALE E VIALE DELLO SCALO S. LORENZO IN DIREZIONE DELL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.
A TORRENOVA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FRA VIA DEGLI ORAFI E VIA
GIAN CRISTOFORO ROMANO IN DIREZIONE CENTRO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA
DI UN INCIDENTE.
A CENTOCELLE, MANIFESTAZIONE CULTURALE, LUNGO VIA DEI CASTANI: FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO TRA PIAZZA S. FELICE DA
CANTALICE E VIA DEI GLICINI.
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ANCHE SULLE STRADE ADIACENTI,
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma