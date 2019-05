Traffico Roma del 26-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A

TRATTI PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA;

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA CENTRALE DEL

LATTE ALLA CASILINA.

SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA,

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA SALARIA

A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA–L’AQUILA DA PORTONACCIO

ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

A CENTOCELLE, MANIFESTAZIONE CULTURALE, LUNGO VIA DEI CASTANI: FINO ALLE

24.00 DI QUESTA SERA DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO TRA PIAZZA S. FELICE DA

CANTALICE E VIA DEI GLICINI.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ sulle VIE ADIACENTI E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma