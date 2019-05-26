Traffico Roma del 26-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A
TRATTI PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA;
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA CENTRALE DEL
LATTE ALLA CASILINA.
SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA,
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA SALARIA
A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA–L’AQUILA DA PORTONACCIO
ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
A CENTOCELLE, MANIFESTAZIONE CULTURALE, LUNGO VIA DEI CASTANI: FINO ALLE
24.00 DI QUESTA SERA DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO TRA PIAZZA S. FELICE DA
CANTALICE E VIA DEI GLICINI.
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ sulle VIE ADIACENTI E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma