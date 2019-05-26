Traffico Roma del 26-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA;
ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CILCICIA DA PIAZZA
GALERIA A VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE PIRAMIDE.
PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DELLA MAGLIANA DA
VIA PIAN DUE TORRI E VIA PESCAGLIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INCIDENTE SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA: TRAFFICO RALLENTATO
NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA DI ACILIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE AL BIVIO CON VIA FRANCESCO
MENZIO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO ED IN DIREZIONE
OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI DA VIA NOMENTANA A VIUA TIBURTINA.
RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO QUESTA SERA ALLE 20,30 SI DISPUTERÀ
L’INCONTRO “ROMA – PARMA”, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma