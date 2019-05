Traffico Roma del 26-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA;

ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CILCICIA DA PIAZZA

GALERIA A VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE PIRAMIDE.

PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DELLA MAGLIANA DA

VIA PIAN DUE TORRI E VIA PESCAGLIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INCIDENTE SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA: TRAFFICO RALLENTATO

NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA DI ACILIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE AL BIVIO CON VIA FRANCESCO

MENZIO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI E CODE DA VIA

TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO ED IN DIREZIONE

OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI DA VIA NOMENTANA A VIUA TIBURTINA.

RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO QUESTA SERA ALLE 20,30 SI DISPUTERÀ

L’INCONTRO “ROMA – PARMA”, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

