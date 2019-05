Traffico Roma del 26-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA ED ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA

BUFALOTTA ALLA CASILINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA;

SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: QUATTRO I VEICOLI COIVOLTI;

CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST, ALTEZZA DI VIA TIBURTINA,

ANCHE PER IL TRAFFICO DIRETTO ALLO STADIO OLIMPICO. DOVE, LO RICORDIAMO,

QUESTA SERA ALLE 20,30 SI DISPUTERÀ L’INCONTRO “ROMA – PARMA.

LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE PER

TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA.

IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA PO AL BIVIO CON VIA

ISONZO

ALL’APPIO LATINO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU VIA CILICIA DA

PIAZZA GALERIA A VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE PIRAMIDE.

INCIDENTE SULLA VIA PONTINA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA

VERSO POMEZIA; IN DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA CASTEL

ROMANO A CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

