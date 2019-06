Traffico Roma del 26-06-2019 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno e buon mercoledì 26 giugno traffico Già intenso sulle principali strade di accesso in città si sta in fila sull’intero percorso del tratto Urbano della A24 raccordo anulare alla tangenziale est difficoltà di transito anche sulla via Salaria per il restringimento di carreggiata ho dovuto ai lavori all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe ci sono quindi code a partire da kodi aperti anche sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti rallentamenti e code anche sulla via Aurelia del raccordo anulare a via Aurelia Antica sempre direzione centro sulla tangenziale est e Cody per traffico in direzione stadio dalla via Salaria a via dei Campi Sportivi Napoli zia locale segnala poi un incidente a Montesacro in Piazza Sempione con rallentamenti in direzione centro sulla Pontina code per traffico tra Pomezia nord e Castel di Decima direzione Roma sul Raccordo Anulare troviamo al momento Code in carreggiata interna tra CasilinaArdeatina buone notizie infine sul fronte del trasporto pubblico romano sulla linea a della metropolitana è stata regolarmente riaperta questa mattina la stazione Repubblica per sempre aggiornati sul traffico e viabilità in tempo reale Vi invitiamo Vi invitiamo a seguire il nostro profilo Twitter et Luce Verde Roma e a visitare la pagina Facebook ed è vero ma da Massimo veschi è tutto Grazie per l’attenzione più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma