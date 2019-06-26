Traffico Roma del 26-06-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
A OSTIA , PER ALBERI SULLA STRADA E’ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO ATTICO
TABACCHI IN DIREZIONE OSTIENSE
PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI
VIA MARCO FULVIO NOBILIORE DIREZIONE CENTRO
INCIDENTE A MONTE SACRO , IN PIAZZA SEMPIONE CON RALLENTAMENTI IN
DIREZIONE CENTRO , POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA
OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PORTO FLUVIALE
SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E ARDEATINA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E
AURELIA
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA SALARIA PER IL RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE; CODE A
PARTIRE DA VILLA SPADA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA
AURELIA ANTICA SEMPRE VERSO IL CENTRO
SULLA TANGENZIALE EST, CODE PER TRAFFICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO, DA VIA
DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
LA POLIZIA LOCALE SEGNALA POI UN
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA REGOLARMENTE RIAPERTA QUESTA
MATTINA LA STAZIONE REPUBBLICA
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma