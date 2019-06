Traffico Roma del 26-06-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 7:50



A OSTIA , PER ALBERI SULLA STRADA E’ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO ATTICO

TABACCHI IN DIREZIONE OSTIENSE

PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI

VIA MARCO FULVIO NOBILIORE DIREZIONE CENTRO

INCIDENTE A MONTE SACRO , IN PIAZZA SEMPIONE CON RALLENTAMENTI IN

DIREZIONE CENTRO , POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA

OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PORTO FLUVIALE

SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL

RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST.

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA

E ARDEATINA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E

AURELIA

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA SALARIA PER IL RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE; CODE A

PARTIRE DA VILLA SPADA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA

AURELIA ANTICA SEMPRE VERSO IL CENTRO

SULLA TANGENZIALE EST, CODE PER TRAFFICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO, DA VIA

DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI



LA POLIZIA LOCALE SEGNALA POI UN



SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA



SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA REGOLARMENTE RIAPERTA QUESTA

MATTINA LA STAZIONE REPUBBLICA

