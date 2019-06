Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 8:20



SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA

INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A TRATTI

ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE

SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL

RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST.

CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO , SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA

DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI E SULL’AURELIA

DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA ANTICA

SULLA TANGENZIALE EST, SI STANNO FORMANDO CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA

SALARIA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PER TRAFFICO DIREZIONE STADIO DA VIA

DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E



SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA



ALTRO INCIDENTE A MONTE SACRO IN PIAZZA SEMPIONE, IL TRAFFICO E’

FORTEMENTE PENALIZZATO

A OSTIA , PER ALBERI SULLA STRADA E’ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO ATTICO

TABACCHI IN DIREZIONE OSTIENSE

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA REGOLARMENTE RIAPERTA QUESTA

MATTINA LA STAZIONE REPUBBLICA

