Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A TRATTI
ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE
SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST.
CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO , SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA
DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI E SULL’AURELIA
DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA ANTICA
SULLA TANGENZIALE EST, SI STANNO FORMANDO CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA
SALARIA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PER TRAFFICO DIREZIONE STADIO DA VIA
DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA
ALTRO INCIDENTE A MONTE SACRO IN PIAZZA SEMPIONE, IL TRAFFICO E’
FORTEMENTE PENALIZZATO
A OSTIA , PER ALBERI SULLA STRADA E’ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO ATTICO
TABACCHI IN DIREZIONE OSTIENSE
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA REGOLARMENTE RIAPERTA QUESTA
MATTINA LA STAZIONE REPUBBLICA
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma