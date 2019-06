Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,



SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SULLA TANGENZIALE, DOVE A SEGUITO DI UN

INCIDENTE AVVENUTO SOTTO IL VIADOTTO DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI E’

ATTUALMENTE CHIUSO IL TRATTO INTERESSATO DALL’INCIDEDENTE PER CONSENTIRE LA

RIMOZIONE DEI VEICOLI, SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE AL MOMENTO TRA VIA

SALARIA E IL BIVIO PER LA A24

NON E’ DI CERTO MIGLIORE LA SITUAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO LO

STADIO , DOVE TROVIAMO CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA

SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL

RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA

INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A

TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE

CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO , MA TROVIAMO CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE

PONTI E SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA ANTICA





SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA RIAPERTA QUESTA MATTINA LA

STAZIONE REPUBBLICA

ANCORA CHIUSA CHIUSA BARBERINI.

RESTA QUINDI ATTIVA LA NAVETTA DI SUPPORTO MA10 TERMINI-REPUBBLICA-

BARBERINI-REPUBBLICA-TERMINI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma