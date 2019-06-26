Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SULLA TANGENZIALE, DOVE A SEGUITO DI UN
INCIDENTE AVVENUTO SOTTO IL VIADOTTO DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI E’
ATTUALMENTE CHIUSO IL TRATTO INTERESSATO DALL’INCIDEDENTE PER CONSENTIRE LA
RIMOZIONE DEI VEICOLI, SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE AL MOMENTO TRA VIA
SALARIA E IL BIVIO PER LA A24
NON E’ DI CERTO MIGLIORE LA SITUAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO LO
STADIO , DOVE TROVIAMO CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA
SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A
TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE
CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO , MA TROVIAMO CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE
CODE IN ENTRATA IN CITTA’ ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE
PONTI E SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA ANTICA
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA RIAPERTA QUESTA MATTINA LA
STAZIONE REPUBBLICA
ANCORA CHIUSA CHIUSA BARBERINI.
RESTA QUINDI ATTIVA LA NAVETTA DI SUPPORTO MA10 TERMINI-REPUBBLICA-
BARBERINI-REPUBBLICA-TERMINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma