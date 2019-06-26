Traffico Roma del 26-06-2019 ore 10:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
IN PRIMO PIANO ANCORA IL TRATTO DI TANGENZIALE INTERESSATO DA UN GRAVE
INCIDENTE AVVENTO SULLA CARREGGIATA DIREZIONE SAN GIOVANNI AVVENUTO SOTTO
IL VIADOTTO E PROPRIO QUI CHE LA TANGENZIALE AL MOMENTO E’ CHIUSA PER
CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, CHI PROVIENE DALLO STADIO TROVA CODE
GIA’ A PARIRE DALL’AUSCITA SALARIA
SULLA CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO LO STADIO , TROVIAMO CODE DA VIA DELLE
VALLI A VIA SALARIA
RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LE DIFFICOLTA’ DI
IMMISSIONE IN TANGENZIALE, CI SONO CODE A PARTRE DA TOR CERVARA
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E APPIA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA
ESTERNA TRA SALARIA E AURELIA
CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO , MA TROVIAMO CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE
CODE IN ENTRATA IN CITTA’ ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE
PONTI E SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA ANTICA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma