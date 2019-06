Traffico Roma del 26-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:50



IN PRIMO PIANO ANCORA IL TRATTO DI TANGENZIALE INTERESSATO DA UN GRAVE

INCIDENTE AVVENTO SULLA CARREGGIATA DIREZIONE SAN GIOVANNI AVVENUTO SOTTO

IL VIADOTTO E PROPRIO QUI CHE LA TANGENZIALE AL MOMENTO E’ CHIUSA PER

CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, CHI PROVIENE DALLO STADIO TROVA CODE

GIA’ A PARIRE DALL’AUSCITA SALARIA

SULLA CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO LO STADIO , TROVIAMO CODE DA VIA DELLE

VALLI A VIA SALARIA

RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LE DIFFICOLTA’ DI

IMMISSIONE IN TANGENZIALE, CI SONO CODE A PARTRE DA TOR CERVARA

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASILINA E APPIA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA

ESTERNA TRA SALARIA E AURELIA

CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO , MA TROVIAMO CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE

PONTI E SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA ANTICA



Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma