Traffico Roma del 26-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 11.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO E LAVORI IN
CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ARDEATINA , PER LO STESSO MOTIVO SI
PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE PONTINA
RESTIAMO IN ZONA E SULLA PONTINA SI STA IN CODA DIREZIONE LATINA TRA IL
RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA
MIGLIORA LA SITAZIONE SULLA TANGENZIALE EST TANGENZIALE INTERESSATA DA UN
GRAVE INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA DIREZIONE SAN GIOVANNI, SOTTO IL
VIADOTTO DELLA A24 , CODE TA PARTIRE DALLA TIBURTINA
CHIUSO LO SVINCOLO CHE DALLA TIBURTINA ALTEZZA VERANO – PORTONACCIO PORTA
ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE
IN TANGENZIALE, CI SONO CODE A PARTRE DA TOGLIATTI
CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO , MA TROVIAMO CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma