Traffico Roma del 26-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 13.20 RB
DALLA CENTRALE
LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE
DALL’APPIA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA, PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA.
ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DI PORTA MAGGIORE.
A COLLINA FLEMING PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA DEI
ROBILANT;
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PRENESTINA: RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’OMO;
CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA DAL BIVIO PER LA VIA CRISTOFORO COLOMBO
FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.
AL LIDO DI OSTIA: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE FIAMME
GIALLE ALL’ALTEZZA DI VIA GIAN CARLO PASSERONI: ANCHE IN QUESTO CASO SI
TRATTA DI UN INCIDENTE.
CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO.
RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A
VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma