Traffico Roma del 26-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB
DALLA CENTRALE
LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA; LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI
AL BIVIO CON VIA CLEMENTE II IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE POMEZIA.
CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO
DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO.
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU
VIA CILICIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma