Traffico Roma del 26-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB



DALLA CENTRALE

LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA

DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA; LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI

CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO;

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI

AL BIVIO CON VIA CLEMENTE II IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE POMEZIA.

CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO

DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO.

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU

VIA CILICIA.



In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma