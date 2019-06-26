Traffico Roma del 26-06-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 16.50 RB
DALLA CENTRALE
LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
NOMENTANA ALLA RUSTICA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA
PONTINA ALLA TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A SAN GIOVANNI PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU VIA AMITERNO AL BIVIO CON VIA
MAGNA GRECIA.
CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO
DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA;
IL TRASPORTO PUBBLICO:
NUOVAMENTE IN FUNZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE
REPUBBLICA. RESTA INVECE CHIUSA LA FERMATA DI BARBERINI. IN FUNZIONE LA
NAVETTA BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E PIAZZA BARBERINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma