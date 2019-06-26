Traffico Roma del 26-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 17.20 RB
DALLA CENTRALE
LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI
DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO
SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
ALL’ESQUILINO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA ELENIANA
AL BIVIO CON VIA SEBASTIANO GRANDIS
A SAN GIOVANNI PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU VIA AMITERNO AL BIVIO CON VIA
MAGNA GRECIA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA;
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma