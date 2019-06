Traffico Roma del 26-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 17.20 RB



DALLA CENTRALE

LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA

DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE

DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI

DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO

SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA

DELL’AEROPORTO DELL’URBE.

ALL’ESQUILINO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA ELENIANA

AL BIVIO CON VIA SEBASTIANO GRANDIS

A SAN GIOVANNI PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU VIA AMITERNO AL BIVIO CON VIA

MAGNA GRECIA.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA;



